Gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza strategica su Taiwan, creando una

Negli ultimi mesi la strategia degli Stati Uniti per scongiurare un conflitto su Taiwan ha cambiato forma, ma soprattutto si è estesa fino a coinvolgere gli alleati regionali. Non solo il Giappone ma anche la Corea del Sud viene adesso sempre più spesso chiamata in causa come elemento chiave di una deterrenza allargata nel Pacifico occidentale. L’obiettivo di Washington è chiaro: evitare che la competizione con la Cina degeneri in uno scontro armato capace di destabilizzare l’intero sistema internazionale. Il ruolo della Corea del Sud nel dossier taiwanese. Secondo un’analisi del South China Morning Post, gli Usa stanno esercitando una pressione crescente su Seoul affinché assuma un ruolo più visibile nella strategia di contenimento di una possibile escalation nello Stretto di Taiwan. Ilgiornale.it

Gli USA preparano lo scudo su Taiwan: ecco come sarà la "prima linea" - Gli Stati Uniti rafforzano la deterrenza su Taiwan coinvolgendo anche la Corea del Sud, tra pressioni strategiche, cautele di Seoul e timori di escalation ... msn.com