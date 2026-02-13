Gli manderai una delle tue russe? Caso Epstein si dimette la responsabile legale di Goldman Sachs Fu consigliera di Obama

Kathy Ruemmler si dimette dalla sua posizione di responsabile legale di Goldman Sachs dopo che sono emersi i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. La donna, ex consigliera di Barack Obama, aveva ricevuto regali di lusso come borse Hermès da Epstein, e ora questa scoperta mette in discussione la sua reputazione. La notizia si diffonde mentre nel 2023 vengono resi pubblici nuovi dettagli sui contatti tra Ruemmler e il finanziere, alimentando le polemiche sulla sua possibile complicità.

Kathy Ruemmler, un'avvocata di punta della banca d'investimento Goldman Sachs, ha annunciato le dimissioni a causa delle sue corrispondenze con Jeffrey Epstein, archiviate negli «Epstein files». Dalle e-mail tra i due, che avevano avviato un rapporto prima di tutto professionale prima che lei entrasse a Goldman Sachs, si evince un'amicizia solida, in cui lei lo chiama «il mio fratellone» e lo ringrazia per regali costosi. Ruemmler è stata anche consigliera della Casa Bianca durante il mandato di Barack Obama. Le dimissioni saranno effettive dal 30 giugno. Ruemmler, che ha il titolo di «chief legal officer» cioè di responsabile legale della banca d'affari, ha detto al Financial Times che «l'attenzione dei media su di me, in relazione al mio precedente incarico, stava diventando una distrazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

