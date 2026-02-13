Caso Epstein | si dimette Kathy Ruemmler la responsabile legale di Goldman Sachs

Kathy Ruemmler, avvocata di punta di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, si dimette dopo che sono emerse email in cui si riferisce a Jeffrey Epstein come a un «fratello maggiore» e minimizza i suoi crimini sessuali.

Kathy Ruemmler, avvocata di punta della banca d’investimento Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca ai tempi del presidente Barack Obama, ha annunciato le sue dimissioni, dopo che alcune e-mail scambiate con Jeffrey Epstein hanno evidenziato uno stretto rapporto, in cui lei lo descriveva come un «fratello maggiore» e minimizzava i suoi crimini sessuali. Ruemmler ha fatto sapere in una nota che si sarebbe «dimessa dall’incarico di responsabile legale e consulente legale di Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026». La banca ha specificato che le dimissioni di Ruemmler, che in precedenza aveva prestato servizio come avvocato di Epstein, saranno effettive dal 30 giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler.

Kathryn Ruemmler, l’avvocata di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare il suo incarico dopo che i “Epstein files” sono stati resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia americano, rinnovando le accuse e portando alla luce nuovi dettagli su collegamenti finanziari e coinvolgimenti di alto livello.

