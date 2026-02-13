Epstein il mio fratellone | si dimette Kathy Ruemmler responsabile legale di Goldman Sachs Fu consigliera di Obama 

Kathy Ruemmler si dimette da Goldman Sachs dopo essere emersi i suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanzieri accusato di abusi. La decisione arriva a pochi mesi dalla diffusione di dettagli sulla loro relazione, che includeva regali di lusso e incontri esclusivi. Ruemmler, ex consulente legale di Obama, è stata chiamata a spiegare il suo rapporto con Epstein, che ora solleva molte domande sulla sua integrità. La sua uscita dalla banca arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sui legami tra figure di potere e personaggi controversi.

Kathy Ruemmler, un'avvocata di punta della banca d'investimento Goldman Sachs, ha annunciato le dimissioni a causa delle sue corrispondenze con Jeffrey Epstein, archiviate negli «Epstein files». Dalle e-mail tra i due, che avevano avviato un rapporto prima di tutto professionale prima che lei entrasse a Goldman Sachs, si evince un'amicizia solida, in cui lei lo chiama «il mio fratellone» e lo ringrazia per regali costosi. Ruemmler è stata anche consigliera della Casa Bianca durante il mandato di Barack Obama. Le dimissioni saranno effettive dal 30 giugno. Ruemmler, che ha il titolo di «chief legal officer» cioè di responsabile legale della banca d'affari, ha detto al Financial Times che «l'attenzione dei media su di me, in relazione al mio precedente incarico, stava diventando una distrazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Kathy Ruemmler, avvocata di punta di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, si dimette dopo che sono emerse email in cui si riferisce a Jeffrey Epstein come a un «fratello maggiore» e minimizza i suoi crimini sessuali.

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler.

