Foibe Giusi Princi richiama memoria e responsabilità

In vista del Giorno del Ricordo, Giusi Princi ha voluto ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Attraverso i social, l’europarlamentare ha scritto che la memoria non è solo un gesto, ma un impegno civile che riguarda tutti noi. Aggiunge che mantenere viva questa pagina di storia significa rispettare il passato e riconoscere le responsabilità. La giornata serve a non dimenticare e a riflettere su quanto accaduto, per evitare che simili tragedie si ripetano.

Foibe, Princi: “La memoria è un impegno civile che ci riguarda tutti”. In occasione del Giorno del Ricordo, l’europarlamentare Giusi Princi ha condiviso sui propri canali social una serie di messaggi dedicati alla commemorazione delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano?dalmata. Le sue parole si inseriscono nel quadro delle celebrazioni nazionali del 10 febbraio, giornata istituita per mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della storia italiana del Novecento. “Ricordare le foibe non è solo un gesto commemorativo: è un monito alla responsabilità civile e morale, un invito a vigilare contro l’odio, l’intolleranza e le discriminazioni che ancora oggi minacciano la convivenza tra i popoli”, afferma Princi in uno dei passaggi condivisi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Foibe, Giusi Princi richiama memoria e responsabilità Approfondimenti su Foibe Giusi Princi Democrazia e donne: l’appello di Giusi Princi Durante la recente sessione del Parlamento Europeo a Strasburgo, l’europarlamentare Giusi Princi ha sottolineato l’importanza del ruolo delle donne come indicatore della vitalità democratica di un paese. Omnibus per aiutare le imprese: Giusi Princi presenta il pacchetto europeo Giusi Princi ha presentato il nuovo pacchetto Omnibus, un insieme di bandi europei destinati a sostenere le imprese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Detto, fatto! La richiesta di Giusi Princi è realtà: "invitare studenti calabresi alle Olimpiadi, per narrare una Calabria che funziona" - facebook.com facebook Giusi Princi: «Orgoglio per le mascotte nate in Calabria, progetto che ho fortemente sostenuto da vicepresidente» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.