Giudici di pace l' allarme degli avvocati | organici risicati e Brindisi bistrattata

Gli avvocati di Brindisi lanciano l’allarme: i giudici di pace, già sotto organico, sono ormai in grave difficoltà a causa di una carenza di personale che mette a rischio la funzionalità dell’ufficio.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa in merito alla problematica dei giudici di pace che attanaglia il tribunale di Brindisi. Nella mattinata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, si è tenuto un tavolo istituzionale tra la presidenza del tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Foro chiede soluzioni urgenti per i magistrati onorari e il personale. Di seguito, la nota firmata dal referente della delegazione degli avvocati, il legale Christian Gemma. Si è tenuto un atteso e cruciale incontro presso il Palazzo di Giustizia di Brindisi per affrontare la drammatica situazione di paralisi in cui versa l'Ufficio del Giudice di Pace.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La polizia e la Finanza di Caserta hanno smascherato un giro di falsi incidenti stradali, con risarcimenti milionari e sentenze pilotate.

Sei giudici di pace e avvocati di Santa Maria Capua Vetere sono finiti sotto inchiesta.

