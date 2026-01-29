Falsi incidenti e risarcimenti pilotati nel Casertano | sospesi giudici di pace e avvocati

La polizia e la Finanza di Caserta hanno smascherato un giro di falsi incidenti stradali, con risarcimenti milionari e sentenze pilotate. Le indagini hanno portato all’arresto di giudici di pace e avvocati coinvolti in un sistema corrotto, mentre le autorità continuano a chiarire i dettagli di questa rete di frodi.

Falsi incidenti stradali, risarcimenti milionari e sentenze compiacenti: è uno spaccato inquietante quello che emerge dall'operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Caserta, che nelle ultime ore hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica capitolina. Nel mirino degli investigatori sette indagati, tra giudici di pace e avvocati, gravemente indiziati del reato di corruzione nell'ambito delle truffe assicurative legate a sinistri stradali fittizi. L'inchiesta ha permesso di ricostruire un sistema collaudato, fondato su incidenti mai avvenuti o comunque costruiti ad arte, finalizzati a ottenere risarcimenti indebiti dalle compagnie assicurative.

Sei giudici di pace e avvocati di Santa Maria Capua Vetere sono finiti sotto inchiesta.

