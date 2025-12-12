Caso Moussa Diarra l’opposizione all’archiviazione dei legali della famiglia prova a ribaltare la ricostruzione della Polfer

L’opposizione alla richiesta di archiviazione dei legali della famiglia Diarra mette in discussione la versione della Polfer riguardo alla morte di Moussa Diarra, il giovane maliano ucciso alla stazione di Verona il 20 ottobre 2024. La vicenda solleva interrogativi sulla ricostruzione degli eventi e sulla gestione delle indagini, alimentando il dibattito pubblico e le richieste di giustizia.

Chissà quante volte deve morire ancora Moussa Diarra, giovane maliano caduto sotto i colpi della Polfer alla stazione di Verona il 20 ottobre 2024. La richiesta di archiviazione sembrava l'ultimo capitolo. L'opposizione presentata dagli avvocati della famiglia – Paola Malavolta e Francesca Campostrini del Foro di Verona, Fabio Anselmo e Silvia Galeone del Foro di Ferrara – costruisce invece un contro-racconto che rilegge ogni dettaglio di quelle ore. Le immagini che circolano prima dell'interrogatorio. Il punto cruciale, per i legali di Diarra, arriva dalle analisi sul telefono dell'agente che ha sparato.

