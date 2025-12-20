Lo hanno trovato riverso in una pozza del suo sangue intorno alle 7.15 di stamattina, sabato 20 dicembre. Sul corpo del 28enne, rinvenuto a Roma lungo viale Ventimiglia in zona Trullo, diverse ferite da arma da taglio. Il giovane, incensurato nato a Roma ma con il passaporto anche del Montenegro, è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso e le sue condizioni sarebbero gravissime. Indagano i carabinieri della compagnia Roma Eur. L’intervento dei carabinieri e i soccorsi disperati. Il 28enne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo con un’ambulanza Ares 118, dopo che pochi minuti dopo le 7 di mattina alle forze dell’ordine era stata segnalata la presenza del giovane ferito. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Roma, accoltellamento all’alba su via Prenestina: 28enne trovato in una pozza di sangue

Leggi anche: Prato, trovato in una pozza di sangue: si costituisce l'aggressore, è un ristoratore

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accoltellato per strada nella notte a Milano: grave un ragazzo di 21 anni; Accoltellato in strada per rubargli il portafoglio: grave un ragazzo di 21 anni; Barbiere accoltella un amico in strada per un debito da 15 euro; Cadavere a San Luigi: nuovo sopralluogo della scientifica.

Giovane trovato in una pozza di sangue a Roma, il 28enne era stato accoltellato poco prima: è in pericolo di vita. Caccia all’aggressore - È ricoverato in prognosi riservata al San Camillo L'articolo Giovane trovato in una pozza di sangue a Roma, il 28enne era st ... msn.com