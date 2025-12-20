Giovane trovato in una pozza di sangue a Roma il 28enne era stato accoltellato poco prima | è in pericolo di vita Caccia all’aggressore
Lo hanno trovato riverso in una pozza del suo sangue intorno alle 7.15 di stamattina, sabato 20 dicembre. Sul corpo del 28enne, rinvenuto a Roma lungo viale Ventimiglia in zona Trullo, diverse ferite da arma da taglio. Il giovane, incensurato nato a Roma ma con il passaporto anche del Montenegro, è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso e le sue condizioni sarebbero gravissime. Indagano i carabinieri della compagnia Roma Eur. L’intervento dei carabinieri e i soccorsi disperati. Il 28enne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo con un’ambulanza Ares 118, dopo che pochi minuti dopo le 7 di mattina alle forze dell’ordine era stata segnalata la presenza del giovane ferito. 🔗 Leggi su Open.online
