Gira armato di coltello in piazza e scatta il controllo | ferito agente

Un ragazzo armato di coltello in pieno giorno in piazza e le operazioni di controllo si sono trasformate in un conflitto quando l’agente della polizia locale è stato ferito durante il tentativo di fermarlo.

L'arresto a Sesto San Giovanni nei giorni scorsi. L'agente della polizia locale è rimasto ferito durante la colluttazione nelle fasi di identificazione dell'uomo che è stato poi arrestato Un controllo in piazza in pieno giorno, un ragazzo trovato con un coltello al seguito e un agente della polizia locale ferito durante le operazioni di identificazione. È successo a Sesto San Giovanni (Milano) nella giornata di mercoledì 11 febbraio dove un ragazzo di 24 anni, cittadino straniero, è stato arrestato. Il giovane è finito nei guai per resistenza, lesioni e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e l'arresto è stato poi convalidato.

La polizia ha fermato un 25enne agli Archi, a Ancona.

Un uomo statunitense è stato fermato ieri in pieno centro, in piazza Duomo, mentre mostrava due coltelli lunghi.

