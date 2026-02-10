Americano in piazza Duomo armato di coltello e pugnale | Mi servono per i pantaloni da sci antitaglio che vendo

Un uomo statunitense è stato fermato ieri in pieno centro, in piazza Duomo, mentre mostrava due coltelli lunghi. L’uomo, che vende pantaloni da sci antitaglio, ha spiegato di averli con sé per lavoro. La Polizia Locale lo ha denunciato subito dopo averlo fermato. Ora rischia una denuncia penale per porto di armi.

Milano, 10 febbraio 2026 – Un uomo di nazionalità statunitense che girava per Milano a pubblicizzare una serie di pantaloni da sci antitaglio portando con sé due lunghi coltelli è stato denunciato dalla Polizia Locale di Milano. Pensava infatti di sfuggire ai controlli rinforzati messi in atto in questi giorni, ma la segnalazione di un cittadino incuriosito dal suo atteggiamento lo ha incastrato. È successo questa mattina, quando alcuni agenti di stanza in piazza Duomo, insieme ai colleghi dell'Arma dei carabinieri, hanno ricevuto l'allerta da parte di un cittadino, che segnalava la presenza dell'uomo nei paraggi nella piazza in possesso di coltelli.

