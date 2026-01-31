Gira armato di coltello agli Archi nello zaino la polizia trova anche della refurtiva | fermato un 25enne

La polizia ha fermato un 25enne agli Archi, a Ancona. Lo hanno trovato con un coltello nello zaino e alcuni oggetti rubati. Il giovane è stato denunciato sul posto.

ANCONA – Trovato con un coltello nello zaino e della refurtiva, un 25enne italiano è stato denunciato dalla polizia. L'uomo è stato fermato nella mattinata di ieri in zona Archi durante un controllo delle Volanti.La vicendaPoco prima delle 9 di ieri, due equipaggi delle Volanti hanno effettuato.

