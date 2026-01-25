Frosinone scontri sull' A1 fra tifosi | bloccati 80 ultras della Lazio

Nella giornata di oggi, sull'autostrada A1 a Frosinone, si sono verificati momenti di tensione tra tifosi ultras. Circa 80 sostenitori della Lazio, con volti coperti, hanno causato un blocco temporaneo della carreggiata, entrando in collisione con tifosi del Napoli. L'episodio ha provocato disagi alla viabilità e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione.

Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli. Una volta bloccati sono stati identificati anche con il supporto della polizia scientifica. Dall'interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada alcuni coltelli da cucina e altri oggetti che sarebbero stati usati nello scontro. Tutto il materiale è stato sequestrato., Dopo gli scontri è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento lungo la grande viabilità e, una volta che i tifosi della Lazio si sono indirizzati verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, sono stati intercettati e bloccati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Autostrada A1: scontri fra tifosi della Lazio e del Napoli fra Ceprano e Frosinone. Incappucciati e con bastoniNella mattina del 25 gennaio 2026, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sull'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone a causa di scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’A1 (RomaToday)Continuano gli episodi di tensione tra tifoserie ultras sull’A1, con scontri tra sostenitori del Napoli in viaggio verso Torino e i tifosi della Lazio di ritorno da Lecce.

