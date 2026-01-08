Viterbo | tragedia a Viterbo 13enne cade da finestra e muore Garante Lazio dolore e sgomento

Un grave incidente si è verificato a Viterbo, dove un ragazzo di 13 anni è deceduto dopo essere caduto da una finestra al terzo piano di un edificio. La tragedia ha suscitato dolore e sgomento nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e si attende un approfondimento sulle circostanze che hanno portato a questa perdita.

Una tragedia ha colpito Viterbo, dove un giovane di appena 13 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dal terzo piano di un edificio. Questo drammatico evento si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. A lanciare l'allerta sarebbe stata la madre del ragazzo, e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, tentando senza successo di rianimare il minorenne. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le volanti della polizia, impegnate a svolgere gli accertamenti di rito. Stando a quanto è emerso, tra le varie ipotesi non si esclude quella del suicidio. "La notizia della morte del ragazzo tredicenne a Viterbo rappresenta un evento drammatico che scuote profondamente le coscienze e provoca un grande dolore nell'intera comunità regionale.

Viterbo – 13enne senza vita al Paradiso, autopsia e indagini serrate per scoprire la verità - Troppi dettagli non collimano con la prima apparente versione come il corpo senza ferite apparenti e la distanza troppo grande dal condominio Viterbo – Sarà ... etrurianews.it

Viterbo: 13enne precipita dalla finestra e muore - La tragedia nel cuore della notte in via Palmanova, inutili i tentativi di rianimarlo. civonline.it

Il giornale Tusciaweb | Viterbo – Tragedia avvenuta ieri sera intorno alle 20,30 - Morto - facebook.com facebook

Tragedia questa notte a #Viterbo, dove intorno alle tre è stato trovato il corpo di un #13enne di origini ucraine. Da quanto appreso sarebbe stata la madre del giovane ad avvertire la polizia, riferendo poi agli inquirenti di aver trovato la #finestra della camera x.com

