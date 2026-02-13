Giornate di Raccolta del Farmaco 85 farmacie fiorentine mobilitate per i più fragili

Firenze è tra le città italiane che partecipa alla 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, con 85 farmacie aperte anche nel weekend per raccogliere medicinali inutilizzati da donare ai più fragili.

L'assessore Nicola Paulesu: "Invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità a partecipare: entrare in farmacia e donare un medicinale da banco è un piccolo gesto che può garantire un aiuto importante" Firenze aderisce alla 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, in programma da martedì 10 a lunedì 16 febbraio. L’iniziativa invita i cittadini a donare uno o più medicinali da banco nelle farmacie che espongono la locandina ufficiale (l’elenco è consultabile sul sito del Banco Farmaceutico). La giornata clou sarà sabato 14 febbraio, quando nelle farmacie saranno presenti anche i volontari del Banco Farmaceutico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su giornate raccolta

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, 162 farmacie del bolognese partecipano alla 26ª edizione delle giornate di raccolta del farmaco.

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, in 51 farmacie di Modena si terrà la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco.

Ultime notizie su giornate raccolta

Argomenti discussi: Al via le Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: farmacie unite contro la povertà sanitaria; Il Papa: doniamo medicinali nelle giornate di raccolta del Banco Farmaceutico; Tornano le Giornate di raccolta del farmaco: donazioni possibili fino al 16 febbraio; Torna la Raccolta del Farmaco: una settimana di solidarietà in 6.000 farmacie italiane.

Giornate di Raccolta del FarmacoSono 6.000 le farmacie aderenti: è possibile donare uno o più medicinali da banco che verranno destinati alle 502.000 persone in condizioni di povertà sanitaria (145.000 sono minori) delle quali si pr ... sanihelp.it

Giornate Raccolta del Farmaco 2026: date e come donareGiornate di Raccolta del Farmaco 2026: dal 10 al 16 febbraio in 6.000 farmacie italiane raccolta solidale di medicinali per sostenere oltre 500mila persone fragili. ligurianotizie.it

10-16 febbraio, sono iniziate le Giornate di Raccolta del Farmaco con il Banco Farmaceutico: "Donate!" - facebook.com facebook