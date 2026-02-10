Giornate di raccolta del farmaco | nel bolognese l' iniziativa coinvolge 162 farmacie
Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, 162 farmacie del bolognese partecipano alla 26ª edizione delle giornate di raccolta del farmaco. L’iniziativa, promossa da Banco Farmaceutico con il patrocinio di Aifa, invita le persone a donare medicine per aiutare le fasce più fragili della popolazione. È una settimana di solidarietà che mira a colmare le carenze di farmaci in tutta la zona.
Una settimana dedicata alla solidarietà, per sopperire alla carenza di farmaci delle fasce più fragili della popolazione: si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio la 26ma edizione delle giornate di raccolta del farmaco, l'iniziativa di Banco Farmaceutico realizzata con il patrocinio di Aifa.
