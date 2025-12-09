Mediaset acquisisce Radio Norba storica emittente del Sud Italia
Mediaset acquisisce Radio Norba, storica emittente radiofonica di riferimento per tutto il sud Italia con sede a Conversano, nel Barese. In una nota il gruppo di Cologno Monzese annuncia che “RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba riconosciuta per qualità editoriale e forte radicamento nel territorio”. L’operazione, si legge, avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come Battiti Live. Marco Montrone, presidente e figlio del fondatore dell’emittente radiofonica, collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
