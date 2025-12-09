Mediaset acquista Radio Norba ampliato il network con l’emittente pugliese

Mediaset acquista Radio Norba, amplia il proprio network con l’emittente di riferimento nel Sud Italia. Mediaset acquista Radio Norba. Il Gruppo amplia il proprio perimetro d’azione: allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live. RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia, riconosciuta per qualità editoriale e forte radicamento nel territorio. Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

