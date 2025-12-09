Mediaset acquista Radio Norba ampliato il network con l’emittente pugliese
Mediaset acquista Radio Norba, amplia il proprio network con l’emittente di riferimento nel Sud Italia. Mediaset acquista Radio Norba. Il Gruppo amplia il proprio perimetro d’azione: allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live. RadioMediaset amplia il proprio network con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia, riconosciuta per qualità editoriale e forte radicamento nel territorio. Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Mediaset Acquista The Night Fall: Cast Trama E Quando Inizia!
L’Università San Raffaele acquista Palazzo dei Cigni, storica sede Mediaset
PIER SILVIO ACQUISTA RADIO NORBA: "RADIO MEDIASET PRIMO GRUPPO PER ASCOLTI" #RadioNorba #RadioMediaset #Mediaset
Domani, domenica 7 dicembre, Mediaset mette in campo il nuovo acquisto.
Mediaset acquisisce Radio Norba, cambia il panorama radiofonico italiano - Mediaset acquisisce Radio Norba e rafforza la propria leadership radiofonica, ampliando la presenza nel Sud Italia ... quifinanza.it scrive
