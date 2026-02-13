Giordano Bortolani, giocatore dell’Olimpia Milano, parla di nutrizione sportiva durante la quinta puntata di Amadori Protein Talk, trasmessa oggi, venerdì 13 febbraio, alle 19.45 su Sky Sport Basket.

È disponibile da da oggi, venerdì 13 febbraio alle ore 19.45 su Sky Sport Basket, oltre che su Sky On Demand e in streaming su NOW, la quinta puntata di Amadori Protein Talk, vodcast realizzato in collaborazione tra Gruppo Amadori – Official Protein Partner – e LBA e coordinato da Infront. Il format racconta la persona dietro il professionista, analizzando anche le passioni, la cultura dello sport, l’attenzione verso una corretta alimentazione e stili di vita sani e attivi degli atleti. In questa puntata, Giordano Bortolani, guardia dell’Acqua S.Bernardo Cantù, racconta il proprio percorso e individua gli anelli chiave della crescita sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Giordano Bortolani parla di nutrizione sportiva ad Amadori Protein Talk

Approfondimenti su giordano bortolani

Dino Meneghin apre “Amadori Protein Talk,” il nuovo vodcast del Gruppo Amadori che, attraverso interviste e approfondimenti, svela gli uomini dietro i campioni del basket italiano.

Amadori, nota realtà avicola cesenate e Official Protein Partner della Lega Basket Serie A, introduce un nuovo vodcast dedicato al basket.

