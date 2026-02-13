Giordano Bortolani parla di nutrizione sportiva ad Amadori Protein Talk
Giordano Bortolani, giocatore dell’Olimpia Milano, parla di nutrizione sportiva durante la quinta puntata di Amadori Protein Talk, trasmessa oggi, venerdì 13 febbraio, alle 19.45 su Sky Sport Basket.
È disponibile da da oggi, venerdì 13 febbraio alle ore 19.45 su Sky Sport Basket, oltre che su Sky On Demand e in streaming su NOW, la quinta puntata di Amadori Protein Talk, vodcast realizzato in collaborazione tra Gruppo Amadori – Official Protein Partner – e LBA e coordinato da Infront. Il format racconta la persona dietro il professionista, analizzando anche le passioni, la cultura dello sport, l’attenzione verso una corretta alimentazione e stili di vita sani e attivi degli atleti. In questa puntata, Giordano Bortolani, guardia dell’Acqua S.Bernardo Cantù, racconta il proprio percorso e individua gli anelli chiave della crescita sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
