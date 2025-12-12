il basket inedito delle star amadori lancia un talk

Amadori, nota realtà avicola cesenate e Official Protein Partner della Lega Basket Serie A, introduce un nuovo vodcast dedicato al basket. Attraverso un format innovativo, il progetto vuole raccontare la pallacanestro italiana in modo originale, offrendo approfondimenti e incontri con le star del settore. Un'iniziativa che unisce sport e innovazione per appassionati e tifosi.

A lezione di pallacanestro grazie al Gruppo Amadori. La nota realtà avicola cesenate, che è ’Official Protein Partner’ della Lega Basket Serie A per la stagione 20252026, ha infatti lanciato un nuovo vodcast con cui viene raccontata la palla a spicchi nazionale in modo originale per format e contenuti. Il progetto è coordinato da Infront. Al centro c’è la persona dietro il professionista: non solo il talento dell’atleta, ma le passioni, la cultura dello sport e l’attenzione verso stili di vita sani e attivi. ’Amadori Protein Talk’ riunisce un mix unico di leggende del passato e protagonisti di oggi, pensato per tutte e tutti gli amanti del basket e del benessere, in un dialogo fatto di aneddoti e ricordi, vittorie e ambizioni, insieme a pillole di alimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it