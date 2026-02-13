Gioie per gli occhi sotto i riflettori delle sfilate Autunno Inverno 2026 2027 | non resta che prendere appunti

Durante la New York Fashion Week 2026, i gioielli sono stati protagonisti assoluti, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La causa? l’eccezionale collezione presentata dai designer, ricca di pezzi brillanti e innovativi. Tra le creazioni più sorprendenti, spiccano orecchini pendenti di grandi dimensioni, collane con dettagli elaborati e anelli dai motivi audaci. Questi accessori hanno portato un tocco di luce e stile in più alle passerelle, lasciando un segno indelebile nel pubblico e nelle tendenze della prossima stagione.

P unti luce. A risplendere sui catwalk della New York Fashion Week 2026 una sfilza di gioielli imperdibili: orecchini, collane, bracciali, spille, anelli. Alle sfilate Oltreoceano vanno in scena le brillanti proposte degli stilisti, da Michael Kors con la Collection a Tory Burch. Emily Ratajkowski sfila per Tory Burch con l'abito "sospeso" X Leggi anche › Ralph Lauren apre il mese della moda. I look più belli dalle sfilate di New York Autunno Inverno 20262027 No solo bijoux pensati per illuminare i look delle sfilate: ormai, piuttosto, veri e propri accessori. Quali sono i gioielli più brillanti avvistati in passerella alle sfilate Autunno Inverno 20262027 di New York? Scopriteli nella nostra gallery in continuo aggiornamento: da passare in rassegna nella scelta del prossimo, luminoso alleato di stile.