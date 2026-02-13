Gibelli Fnm | ' Adotta una statua' vetrina per le nostre stazioni

Gibelli, rappresentante di Fnm, ha spiegato che il progetto

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Il progetto 'Adotta una statua' per noi è fondamentale perché, oltre a contribuire alla cultura e al mantenimento del Duomo con le nostre iniziative, rappresenta anche una vetrina per le nostre stazioni, dove non c'è solo il viaggio, ma anche un luogo di sosta e di meditazione". Sono le parole di Andrea Gibelli, presidente Fnm, alla cerimonia di svelamento della statua 'Santo barbuto con libro', restaurata nell'ambito del progetto della Veneranda fabbrica del Duomo, che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano, 13 febbraio – Il Gruppo Fnm ha deciso di adottare una nuova statua del Duomo di Milano, che da oggi è esposta e visibile a tutti presso la sede di piazzale Cadorna 14.

