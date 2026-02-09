E’ morto Giancarlo Dettori grande interprete di teatro

È morto a Milano Giancarlo Dettori, uno degli attori più noti del teatro italiano. Aveva 93 anni. La sua carriera si è sviluppata tra palco, tv e cinema, con una lunga collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. La notizia ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – Giancarlo Dettori, uno degli attori più celebri del teatro italiano, noto anche per le sue interpretazioni in televisione e al cinema, oltre che per la lunga collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, è morto a Milano all'età di 93 anni. I funerali, riporta l'Adnkronos, si terranno mercoledì 11 febbraio alle ore 14.45, nella chiesa di San Giorgio al Palazzo in piazza San Giorgio a Milano. Nato a Cagliari il 5 aprile 1932, Dettori si diplomò all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma nel 1956, iniziando poco dopo una carriera teatrale di grande rilievo.

