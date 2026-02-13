Giada Fortini, 17enne, debutta in tv interpretando Gaia, la figlia di Enzo Tortora nella miniserie “Portobello”, in replica su Rai 1 questa settimana. Nonostante la giovane età, ha già accumulato diverse esperienze sul set, distinguendosi per una maturità che sorprende chi la vede recitare.

Non ha ancora compiuto 18 anni ma il suo curriculum sembra quello di un'attrice navigata e di grande esperienza. Si chiama Giada Fortini è di Foligno e sarà tra le protagoniste della miniserie tv "Portobello" diretta da Marco Bellocchio, in onda a partire dal prossimo 20 febbraio. Protagonista assoluto nei panni di Enzo Tortora, vittima negli anni 80 di un'incredibile vicenda giudiziaria che ha segnato la storia italiana, sarà l'attore Fabrizio Gifuni. La giovane attrice folignate invece interpreterà Gaia Tortora ovvero la figlia di Enzo. Per la giovane attrice folignate non è la prima volta sul piccolo schermo.

Giada Fortini in tv nella miniserie "Portobello": sarà Gaia, figlia di Enzo Tortora

Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora nella nuova serie italiana HBO Original, Portobello.

Marco Bellocchio ha presentato ieri la sua nuova serie tv, Portobello, dedicata alla vita di Enzo Tortora.

Il sogno di Giada Fortini si avvera a Venezia. E' la figlia di Tortora in 'Portobello'Foligno, 2 settembre 2025 – C'è anche una giovane e lanciatissima attrice di Foligno, Giada Fortini, tra i protagonisti di Portobello, l'attesissima serie diretta da Marco Bellocchio che ieri è ...