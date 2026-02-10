Marco Bellocchio ha presentato ieri la sua nuova serie tv, Portobello, dedicata alla vita di Enzo Tortora. La serie ripercorre le tappe più dure del conduttore televisivo, tra errori giudiziari e ingiustizie. Bellocchio racconta una storia di dolore, di una cecità che sembra ancora troppo difficile da superare. La serie si propone di far conoscere meglio quella vicenda che ha segnato la storia della televisione italiana.

Marco Bellocchio presenta la sua nuova serie tv, Portobello, la storia di Enzo Tortora. “È una storia di dolore, una storia di comprensibile e incomprensibile cecità. La cecità di certi giudici, che avevano la possibilità di capire, di conoscere, e non hanno voluto farlo, per un principio di infallibilità della magistratura di allora”, dice il regista durante la premiere a Roma della serie. “Se ho paura che possa essere strumentalizzata nel dibattito sul referendum? No, non da me “, risponde netto il regista, che poi entra nel merito della scelta di raccontare la storia attraverso una serie e non un film. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Portobello, Bellocchio presenta la serie tv su Enzo Tortora: "Storia di dolore e di cecità"

