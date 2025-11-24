Segretario Stato Usa Marco Rubio a Ginevra | L' incontro più produttivo avuto finora sull' Ucraina – Il video
(Agenzia Vista) Ginevra, 23 novembre 2025 "Le riunioni di oggi sono state le più produttive e significative finora in tutto questo processo, da quando siamo stati coinvolti fin dall'inizioAbbiamo un ottimo prodotto di lavoro, già costruito sulla base dei contributi di tutte le parti coinvolte, e ora siamo riusciti a esaminare alcuni di questi punti, punto per punto. E penso che abbiamo fatto buoni progressi. I nostri team sono ora nelle loro stanze mentre stiamo lavorando su alcuni dei suggerimenti che ci sono stati offerti". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio parlando a Ginevra. 🔗 Leggi su Open.online
