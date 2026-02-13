Genova | Vite Binarie al Garage danza e acrobazie sull’attesa e la solitudine Giovani talenti in rampa di lancio

A Genova, il Teatro Garage ha ospitato ieri sera lo spettacolo “Vite Binarie”, un’intensa performance di danza e acrobazie che esplora il tema dell’attesa e della solitudine, mettendo in luce i talenti emergenti del panorama teatrale giovanile. Lo spettacolo, nato dall’idea di un gruppo di giovani artisti, si distingue per l’uso innovativo di luci e musica, creando un’atmosfera sospesa tra tensione e intimità.

Genova Riflette sul Teatro del Silenzio: "Vite Binarie" al Teatro Garage Esplora l'Attesa e la Connessione Umana. Il Teatro Garage di Genova ha ospitato ieri sera, venerdì 13 febbraio 2026, "Vite binarie – Dove il destino ci porta", uno spettacolo della Compagnia Dis Equilibre che ha già ottenuto riconoscimenti al Fringe Roma Festival 2024 e al Thessaloniki Fringe Festival 2025. Lo spettacolo, parte della rassegna "G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali", affronta temi di solitudine, attesa e connessione umana attraverso un linguaggio scenico che combina acrobazia, circo e danza, rinunciando alla parola.