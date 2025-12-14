Norton Cuffy si inserisce nelle strategie dell'Inter come possibile rinforzo per la fascia destra, in attesa di chiarimenti sul futuro di Dumfries. Il giovane talento britannico rappresenta una soluzione interessante tra occasione e opzione temporanea, mentre la società nerazzurra valuta le alternative per rinforzare il reparto.

© Internews24.com - Norton Cuffy, rampa di lancio nerazzurra: occasione o soluzione tampone? Le ultime sull’obiettivo di Ausilio

Inter News 24 Norton Cuffy entra nei radar dell’Inter tra presente e futuro: il club valuta alternative sulla fascia destra, con Dumfries in dubbio. Il tema della fascia destra continua a tenere banco in casa Inter, soprattutto alla luce dell’incertezza legata alle condizioni fisiche di Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996 e punto fermo dello scacchiere nerazzurro. In questo contesto prende forma una riflessione più ampia, che guarda sia all’immediato sia alla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese classe 2004 in forza al Genoa, è da tempo sul taccuino della dirigenza interista. Internews24.com

Mercato Juve: idea Norton-Cuffy per la fascia - L'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare l'organico, così da aggiungere ... it.blastingnews.com

Norton-Cuffy, la Juve sulla freccia del Genoa: ideale per Tudor, lo manda Iling e lo porta Ottolini - Chissà se ha chiesto informazioni sulla Vecchia Signora a una vecchia conoscenza bianconera come Samuel Iling- tuttosport.com

Palestra o Norton-Cuffy, da che parte state? #Palestra #NortonCuffy #Fantacalcio - facebook.com facebook

?Il #Genoa ha tanto cuore: Norton-Cuffy è l’anti-virus x.com