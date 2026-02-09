Remigrazione Comitato ci riprova | dopo lo stop alla Camera presenterà la pdl a Genova

Il Comitato Remigrazione e Riconquista torna in campo. Dopo aver avuto problemi alla Camera, ora si prepara a presentare di nuovo la proposta di legge a Genova, venerdì 13 febbraio.

(Adnkronos) – Dopo il caos alla Camera, il Comitato Remigrazione e Riconquista ci riprova e annuncia un nuovo evento per la presentazione della proposta di legge popolare per venerdì 13 febbraio a Genova. Vista anche la complessità della città scelta – medaglia d'oro per la Resistenza e sede di diversi centri sociali – ancora non è stato indicato il luogo che ospiterà l'iniziativa, che vedrà la partecipazione del presidente del Comitato, il portavoce di CasaPound Luca Marsella, del vicepresidente Salvatore Ferrara e di alcuni esponenti locali. “Non è una provocazione ma l’affermazione di un principio: non possono esistere città ostaggio dei centri sociali e di uno stantio antifascismo, luoghi dove non ci è consentito parlare”, spiega il Comitato, annunciando la prossima presentazione della proposta di legge, che appunto segue le polemiche sulla conferenza stampa saltata alla Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Remigrazione Riconquista

Nella sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione e la conferenza stampa per l’avvio della raccolta firme della proposta di legge sulla remigrazione.

L’annuncio della conferenza stampa alla Camera dei Deputati per la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista” ha generato tensioni politiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Remigrazione Riconquista

Argomenti discussi: Remigrazione, annullata conferenza Camera. Cosa significa la parola; Alla Camera il muro anti CasaPound: lo stop all'incontro agita la Lega; Remigrazione, annullato evento alla Camera. Opposizioni occupano sala e cantano Bella Ciao; In strada per marciare per la patria e la remigrazione.

Rispedirli indietro, Comitato Remigrazione venerdì 13 a Genova: firme per proposta di leggeLo hanno dichiarato oggi i responsabili del Comitato Remigrazione e Riconquista annunciando la prossima presentazione della proposta di legge per far tornare al loro Paese gli immigrati regolari che ... ligurianotizie.it

Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazioneBOLZANO. No assoluto e incondizionato alla manifestazione per la remigrazione. Il Comitato per la Remigrazione e la Riconquista ha annunciato, tramite i propri canali ufficiali, che sabato 28 febbra ... ildolomiti.it

Comitato Remigrazione annuncia evento a Genova: “Basta città ostaggio dei centri sociali” x.com

Remigrazione e Riconquista: al via la raccolta firme fisica in tutta Italia il 14 e 15 febbraio Roma, 5 febbraio – Dopo lo straordinario successo della raccolta firme online, il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia l’avvio della raccolta firme fisica attraver facebook