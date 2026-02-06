La Camera ha deciso di bloccare temporaneamente le prenotazioni della sala stampa di Palazzo Montecitorio. La misura arriva dopo le polemiche sulla questione ‘Remigrazione’. Al momento, non si possono più prenotare conferenze stampa online, almeno fino a nuovo avviso. La decisione segue le tensioni che si sono accese in questi giorni, senza ancora una spiegazione ufficiale da parte dell’ufficio stampa.

ROMA, 06 FEB – Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l’ufficio stampa della Camera ha bloccato le nuove prenotazioni telematiche della sala stampa di Palazzo Montecitorio per lo svolgimento di conferenze stampa. La decisione è stata presa lo scorso venerdì in seguito alla polemica sulla prenotazione della sala da parte del deputato della Lega Domenico Furgiuele per una conferenza stampa con Casapound sul tema della remigrazione. Al momento, è impossibile prenotare nuove conferenze mentre quelle già prenotate prima del 30 gennaio si svolgeranno regolarmente. Sarebbe in corso una discussione per valutare altri metodi di prenotazione, che fino a venerdì era affidata alle richieste online dei singoli deputati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Camera blocca prenotazione conferenze stampa dopo polemica ‘Remigrazione’

Approfondimenti su Palazzo Montecitorio

La Camera dei deputati ha deciso di bloccare le prenotazioni delle sale stampa dopo il caso Casapound.

La Camera ha deciso di annullare tutte le conferenze stampa sulla remigrazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Palazzo Montecitorio

Argomenti discussi: Camera blocca prenotazione conferenze stampa dopo polemica Casapound.

Montecitorio blocca le prenotazioni delle conferenze stampa dopo la polemica CasapoundI singoli deputati non possono più opzionare telematicamente la sala stampa della Camera. Confermati solo gli appuntamenti fissati entro il 30 gennaio ... avvenire.it

Camera blocca le sale stampa dopo il caso Casapound: stop alle prenotazioni delle conferenzeIl blocco delle prenotazioni per le conferenze stampa presso la Camera dei deputati rappresenta una decisione di forte rilievo istituzionale, scaturita da una ... thesocialpost.it

Tramonto Maldiviano. Prenota i viaggi di gruppo MALDIVE 10-19 e 17-26 Gennaio 2027 da 1590€ a persona in camera doppia . Blocca subito con acconto. NON FARTELO RACCONTARE !! Info whatsapp 3779717927 oppure entra in tutte le agenzie Andrea facebook