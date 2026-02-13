Genova premia i 'maestri del lavoro': tutti i nomi Nel pomeriggio di giovedì, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, si è svolta la cerimonia istituzionale di premiazione dei 26 ‘Maestri del Lavoro’, nominati dal Presidente della Repubblica, nel 2024 e nel 2025, a cui è stato conferito il Genovino d’argento come riconoscimento per essersi distinti nel settore. Tra i premiati, spiccano figure di spicco nel mondo dell’artigianato e dell’industria locale, con un dettaglio che rende questa edizione speciale: tre di

Cerimonia solenne nel Salone di Rappresentanza per 26 insigniti del titolo presidenziale e 40 Maestri senior: consegnati i Genovini d'argento Nel pomeriggio di giovedì, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, si è svolta la cerimonia istituzionale di premiazione dei 26 ‘Maestri del Lavoro’, nominati dal Presidente della Repubblica, nel 2024 e nel 2025, a cui è stato conferito il Genovino d’argento come riconoscimento per essersi distinti nel mondo del lavoro. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore al Lavoro del Comune di Genova, Emilio Robotti, il console provinciale di Genova, Maria Rosaria Esposito Venezia, e il console emerito Federazione nazionale maestri del lavoro, Fausto Lodi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

