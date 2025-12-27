Finanziamenti ad Hamas per sette milioni 9 arresti L’indagine partita da Genova | I nomi di tutti gli accusati

Scoperti bonifici bancari verso associazioni (due con sede a Genova) “dichiarate illegali da Israele, perché controllate da o comunque collegate ad Hamas”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova - Roma – Nove persone sono state arrestate dalla polizia e dalla guardia di Finanza perché accusate di avere finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso 3 associazioni; le ordinanze di custodia ... ilsecoloxix.it