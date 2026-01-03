Continua l’azione di tutela del decoro urbano a Siena, con l’obiettivo di migliorare la qualità della città. Recentemente, il Nucleo Ambiente della Polizia Locale ha rimosso 22 veicoli abbandonati, molti dei quali in piazza Maestri del Lavoro. Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di contrasto al degrado e di valorizzazione degli spazi pubblici, contribuendo a mantenere Siena più ordinata e sicura.

Prosegue l’attività di contrasto al degrado urbano nel territorio comunale di Siena. Nei giorni scorsi è stato portato a termine un importante intervento di recupero e rimozione di ventidue veicoli in stato di abbandono, coordinato dal Nucleo Ambiente della Polizia Locale. L’operazione ha interessato diverse aree del territorio comunale, con particolare attenzione a piazza Maestri del Lavoro, zona che da tempo versava in una situazione di forte criticità a causa della sosta prolungata di numerosi veicoli in pessime condizioni e privi dei requisiti minimi di sicurezza e decoro. La concentrazione di mezzi abbandonati aveva contribuito nel tempo a generare una percezione diffusa di incuria, con ripercussioni negative sul decoro urbano e sulla vivibilità dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rimosse 22 auto abbandonate, molte in piazza Maestri del lavoro

