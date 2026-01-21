Polizia Locale | multe in aumento +5,5% netto calo delle denunce -25% Decuplicate le guide senza patente

Nel 2025, la Polizia Locale ha gestito 41.779 richieste di intervento, rispondendo a 71. Le multe sono aumentate del 5,5%, mentre le denunce sono diminuite del 25%. Si è registrato anche un significativo incremento delle guide senza patente, decuplicato rispetto al passato. Questi dati riflettono le tendenze e le priorità nelle attività di controllo e sicurezza sul territorio.

In occasione della festa del patrono, diffusi i dati dell'attività svolta nel 2025. Le sanzioni salgono a 188mila. Meno incidenti, ma più vittime e più feriti Nel corso del 2025 sono state raccolte dalla Polizia locale 41.779 richieste di intervento, è stato risposto a 71.497 chiamate e a 3.586 segnalazioni arrivate dai cittadini e dai quartieri che raccontano bisogni, problemi, situazioni da risolvere. I dati dell'attività svolta nel 2025 sono stati diffusi questa mattina, 20 gennaio, in occasione della giornata del patrono della Polizia locale San Sebastiano. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 5.

Bed and breakfast con abusi a San Gregorio Armeno e ai Decumani, multe e denunce della polizia localeA Napoli, i controlli della polizia locale sui bed and breakfast nelle zone di San Gregorio Armeno e dei Decumani hanno portato a sanzioni e denunce.

Oltre 200 incidenti, 73 denunce di reato e quasi 50mila multe stradali: i numeri della Polizia Locale a CerviaLa Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli nelle aree urbane, costiere e commerciali, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica.

Boom di multe: 124mila in un anno e più di trecento patenti ritirateQuattrocento violazioni al codice della strada ogni 24 ore. Il dato emerge dal report della Polizia locale riminese per l’anno appena terminato. Le violazioni complessive, dunque i verbali con relativ ... msn.com

Polizia locale di Vittorio Veneto, Revine e Tarzo: 3.474 multe nell'intero 2025Sono 16 gli agenti costantemente impegnati sulle strade di 125 kmq. Presentato ieri, 20 gennaio, il bilancio annuale del Corpo guidato dal comandante Ezio Camerin ... trevisotoday.it

