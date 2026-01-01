Napoli turista romano spara petardi e perde tre dita Dimesso dà fuoco ad altri botti e perde l' occhio

Un giovane di 24 anni, turista romano, ha subito gravi ferite dopo aver esploso petardi a Napoli. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, ha riutilizzato i botti, provocandosi ulteriori danni all'occhio. L'incidente evidenzia i rischi legati all’uso di artifici pirotecnici in contesti non controllati, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire conseguenze gravi.

