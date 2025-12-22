Thory la dolce cagnetta dagli occhi buoni cerca una nuova casa che la accolga
Thory, una dolce cagnetta dagli occhi buoni, cerca casa. Appena abbandonata in canile, la dolce Thory, di nemmeno due anni, di taglia media molto contenuta, cerca una casa che la accolga con amore. È di una dolcezza infinita questa canetta, sicuramente scarto di cacciatori, e basta trovarsela. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
