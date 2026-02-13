Garlasco Roberta Bruzzone per la prima volta nella villetta del delitto | Cosa ho scoperto

Roberta Bruzzone ha visitato per la prima volta la villetta di Garlasco, il luogo del delitto, e ha raccontato cosa ha scoperto. La criminologa ha osservato da vicino gli ambienti, analizzando dettagli che fino ad ora erano rimasti nascosti. La casa, ancora segnata dal passato, trasmette una sensazione di inquietudine che non si affievolisce nel tempo.

Ci sono case che, anche dopo anni, sembrano trattenere il fiato. Luoghi che non smettono mai davvero di parlare, anche quando le luci delle telecamere si spengono e la cronaca va avanti. Eppure, a volte, basta riaprire una porta per far tornare tutto a galla. Anche il dubbio. Anche la paura. È quello che sta succedendo in queste ore con uno dei casi più discussi e dolorosi della cronaca italiana: Garlasco. A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, la storia torna a farsi incandescente. Stavolta non per un colpo di scena giudiziario, ma per un sopralluogo che ha fatto venire i brividi a molti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L’episodio riguardante il delitto di Garlasco continua a suscitare discussioni e interpretazioni contrastanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rai, 2018: Roberta Bruzzone vs Dalila Ranalletta (Ctp difesa Bossetti)

Argomenti discussi: Garlasco, quei cinque minuti che non passano mai: cosa c'è nella consulenza di Roberta Bruzzone sul caso Poggi (che aiuta Sempio); ULTIM'ORA Garlasco, hanno già avvisato la famiglia Poggi: si tratta di Alberto Stasi | Adesso è confermato; Garlasco in Tv, Nuzzi tuona contro le fake news: Non siamo Telesempio. E Bruzzone punge Vitelli: Una cosa mi assilla; Garlasco, quando la Bruzzone era innocentista su Stasi.

Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi: cosa ha scoperto, il video a Quarto GradoRoberta Bruzzone per la prima volta entra nella villetta della famiglia Poggi per un sopralluogo. Il video è stato mostrato nella diretta ... msn.com

MEDIASET – RETEQUATTRO * QUARTO GRADO 13/2: GARLASCO: «ROBERTA BRUZZONE ENTRA PER LA PRIMA VOLTA NELLA VILLETTA DELLA FAMIGLIA POGGI»In allegato alcuni frame del video di Roberta Bruzzone che per la prima volta entra nella villetta della famiglia Poggi per un sopralluogo. agenziagiornalisticaopinione.it

Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta dentro la villetta del delitto di Chiara Poggi: cosa ha scoperto, il video a Quarto Grado - facebook.com facebook