Delitto di Garlasco Roberta Bruzzone | Tutto manipolato ecco chi è il colpevole

Roberta Bruzzone continua a non avere dubbi sul delitto di Garlasco e spiega che cosa sta accadendo anche all’interno dell’opinione pubblica. Il delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, in provincia di Pavia, è tornato da mesi a tenere viva l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, nonostante da quella morte terribile siano passati quasi 19 anni di distanza. La recente diffusione di una presunta nuova impronta, vale a dire una traccia di calzatura insanguinata rinvenuta sulle scale della casa della vittima, ha riacceso il dibattito, ma non convince tutti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

