Garlasco l' avvocato Tizzoni contro le critiche sui nuovi accertamenti non abbiamo riaperto noi l' indagine

Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha commentato le recenti polemiche sugli accertamenti, spiegando che non sono stati loro a riaprire l'indagine. Tizzoni ha precisato che non si occupa di seguire le critiche di chi si oppone alle nuove verifiche, che sono state ordinate da altre autorità. La discussione si è accesa dopo che sono emerse indiscrezioni su nuovi spunti investigativi, che hanno portato a una rivisitazione del caso.

Non ha problemi Gian Luigi Tizzoni ad attaccare ciò che spesso accade in televisione da quando è stata aperta la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco con l'iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati. All'avvocato della famiglia Poggi, infatti, non sfuggono le polemiche ciclicamente comparse per i nuovi accertamenti, per questo ricorda che si tratta di "attività private" per le quali sono "autorizzati dal codice di procedura penale". Del resto "è stato riaperto un procedimento, non lo abbiamo riaperto noi". Gian Luigi Tizzoni risponde alle polemiche "Faccio fatica a capire come la gente ci possa criticare", dice Gian Luigi Tizzoni in un'intervista rilasciata durante la puntata di Quarto Grado di venerdì 13 febbraio.