Indagine sul Qatargate | nuovi accertamenti sui metodi della giustizia belga

È tornata sotto i riflettori la fase meno visibile — e più delicata — del caso Qatargate: non tanto le accuse di corruzione e riciclaggio, ma i metodi adottati dalla giustizia belga nelle fasi iniziali dell'indagine. Da ieri, a Bruxelles, è ripreso un nuovo ciclo di udienze che proseguirà fino al 12 dicembre. Questo riesame parallelo, attivato nel settembre 2023 su richiesta degli indagati, vuole far luce su aspetti procedurali finora taciuti. Al centro dell'attenzione ci sono le presunte fughe di notizie e la violazione del segreto istruttorio: dopo le denunce formalizzate dagli ex eurodeputati coinvolti — tra cui Eva Kaili, Francesco Giorgi e Maria Arena — è stato aperto un fascicolo contro alcuni alti funzionari presenti ai blitz del 9 dicembre 2022.