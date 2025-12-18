L’avvocato dei Poggi e l’attacco al circo mediatico su Garlasco | Si rovinano persone innocenti | è Stasi il colpevole – Il video

L’avvocato Francesco Compagna difende con fermezza la famiglia Poggi, affrontando il circo mediatico di Garlasco. Nel suo intervento, mette in discussione le accuse e sostiene che si sta rovinando un innocente, puntando il dito contro Stasi come colpevole. La sua presenza in tribunale testimonia la volontà di fare chiarezza e di contrastare le scorciatoie mediatiche che rischiano di compromettere la giustizia.

Tiene il punto l’avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia Poggi, entrando in tribunale a Pavia per l’udienza dell’incidente probatorio. Sul delitto di Garlasco, l’avvocato che assiste la famiglia della vittima Chiara Poggi insiste: «Ben vengano gli approfondimenti, li abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Stasi. Il nostro ordinamento, comunque, dà una strada che è quella della revisione. Così, però, si rovina la vita delle persone innocenti». «Credo che di processuale ormai ci sia poco in questa vicenda – ha detto l’avvocato Compagna – È un enorme spettacolo mediatico in cui si gioca una partita in termini di comunicazione. 🔗 Leggi su Open.online

Delitto #Garlasco, l'avvocato della famiglia #Poggi: "Vicenda diventata un enorme spettacolo mediatico, di processuale c'è poco". Il legale Compagna sul DNA: "Si vuole riscrivere una storia alternativa, ma i dati oggettivi restano". #cronaca #LaPresse #stasi x.com

MattinaRai1. . Delitto di Garlasco: il giorno dell’incidente probatorio. L’avvocato dei Poggi ai microfoni di #Storieitaliane “La giustizia deve fare il suo corso”. - facebook.com facebook