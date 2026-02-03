Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con nuove ombre e dubbi. Questa volta, si parla del filone Venditti e delle decisioni della Cassazione sui sequestri. Il giudice Vitelli ha scritto un libro in cui mette in discussione alcune parti delle indagini. Nel frattempo, emergono ancora lacune che non sono state colmate, lasciando aperti molti interrogativi su quello che davvero accadde quel giorno.

Un episodio che fa ordine nel caos di ricostruzioni e indiscrezioni sul delitto di Garlasco. Parliamo del filone Venditti, delle decisioni della Cassazione sui sequestri, del libro di Vitelli e delle gravi lacune investigative emerse nel tempo. Francesco Borgonovo, Gianluca Zanella e Fabio Amendolara fanno luce su errori, omissioni e responsabilità che ancora oggi pesano sulla verità del caso. «Sono orgoglioso di rappresentare il Nicaragua. Il Paese non è isolato» Il Regno di Spagna ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore del Nicaragua a Madrid, Maurizio Gelli, figlio del «venerabile» Licio, fondatore della Loggia massonica P2. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Segreti | Delitto di Garlasco: il caso Venditti e i dubbi del giudice Vitelli

Approfondimenti su Garlasco Delitto

Il giudice Stefano Vitelli ribadisce che Alberto Stasi è innocente.

Villa Bertelli ospiterà la presentazione del libro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Garlasco, Roberta Bruzzone riscrive la scena del crimine - Ore 14 Sera 18/09/2025

Ultime notizie su Garlasco Delitto

Argomenti discussi: Mattino Cinque: Garlasco, le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi Video; Garlasco, De Rensis torna sulle immagini pornografiche come movente: Un'orgia non è qualcosa di mostruoso; Garlasco, i retroscena sul video ricostruzione dell'omicidio secondo il consulente dei Poggi: Serviva per capire i tempi; Colpa dei sensi, la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. I registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi: Omaggio alla bellezza.

Garlasco, la verità nascosta che ribalta l’accusa contro i pm.Motivazioni della Cassazione sul sequestro dei device digitaliLa decisione della Corte di Cassazione sul caso legato al delitto di Garlasco chiarisc ... assodigitale.it

Delitto di Garlasco, De Rensis: Sui pc novità a breve/ Palmegiani: Sempio sempre coerenteIl delitto di Garlasco negli studi di Storie Italiane con le parole di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. L'intervista anche a Palmegiani ... ilsussidiario.net

CENA CON DELITTO – NOTTE NORRENA Venerdì 6 Febbraio I viaggiatori sono invitati a sedere alla tavola… ma uno di loro non vedrà l’alba. Tra rune antiche, sospetti, segreti e corni colmi di idromele, vivrai una cena norrena immersiva dove il mister - facebook.com facebook

«In poco più di 200 pagine, Lynch racconta un delitto sociale, la condanna ipocrita e perbenista dell'omosessualità, ma prima di tutto una tragedia familiare e il dramma personale di tutti i componenti di questa famiglia». Durante il fine settimana @Robinson_R x.com