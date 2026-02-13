gareggiare alle olimpiadi a cui partecipa anche tuo figlio

Sarah Schleper, la sciatrice americana che ha esordito alle Olimpiadi di Nagano 1998 e ora gareggia con la squadra messicana, ha deciso di partecipare ai Giochi di Pechino 2022 per motivi familiari, portando con sé anche suo figlio.

Lo ha fatto la sciatrice Sarah Schleper, che esordì a Nagano 1998 con gli Stati Uniti e nel frattempo è diventata messicana Il 29 dicembre del 2011 la statunitense Sarah Schleper fece quella che, al tempo, doveva essere la sua ultima gara da sciatrice professionista. Il 12 febbraio del 2026 la messicana Sarah Schleper ha gareggiato nel Super-G alle Olimpiadi di Milano Cortina. Non sono due persone diverse: Schleper ha cambiato nazionalità dopo aver sposato un messicano, e nel 2014 ha deciso di tornare a competere. Sta continuando a farlo, a 46 anni, e lei e suo figlio, lo sciatore Lasse Gaxiola, sono diventati la prima coppia madre-figlio a gareggiare nelle stesse Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

