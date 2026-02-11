Il primo atleta transgender a gareggiare alle Olimpiadi invernali | chi è lo svedese Elis Lundholm

L'atleta svedese Elis Lundholm ha fatto storia ai Giochi Olimpici invernali. È il primo sportivo transgender a partecipare a questa manifestazione. Lundholm si identifica come uomo, ma ha gareggiato nelle qualificazioni femminili del freestyle, nella disciplina dei moguls. Ha concluso l’ultima posizione, tra errori e difficoltà, senza nascondere la sua identità. La sua presenza suscita molte reazioni, ma lui continua a correre e a sfidare le aspettative.

Lo svedese Elis Lundholm è il primo atleta apertamente transgender a gareggiare alle Olimpiadi invernali: lo sciatore freestyle si identifica come uomo, ma ha partecipato alle qualificazioni del moguls (le gobbe) femminili, classificandosi ultimo a causa di un errore. Per questo motivo dovrà disputare oggi un secondo turno di qualificazione, essendo passate solo le prime 10 direttamente alla finale. Un uomo transgender è una persona con identità di genere maschile, assegnata femminile alla nascita. A rendere possibile la partecipazione dell’atleta svedese, seppur nella sezione femminile, sono state le norme attuali del Comitato Olimpico Internazionale: Lundholm, infatti, non si è sottoposto a un intervento chirurgico di riaffermazione del genere e non ha apportato alcuna modifica legale alla sua identità; il ventitreenne è stato quindi candidato per la squadra femminile dal Comitato Olimpico Svedese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

