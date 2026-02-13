Galaxy z fold wide primo sguardo ufficiale

Samsung ha annunciato ufficialmente il Galaxy Z Fold Wide, puntando a offrire un dispositivo ancora più grande e versatile. La casa sudcoreana ha confermato che il nuovo modello potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, con uno schermo più ampio rispetto alle versioni precedenti. Il Wide Fold si propone come un passo avanti nella gamma fold, con una superficie di visualizzazione che supera di gran lunga quella del modello attuale. La novità ha già suscitato interesse tra gli appassionati di tecnologia, curiosi di vedere come questa versione ampliata cambierà l’esperienza d’uso.

Approfondimento sulle più recenti indicazioni riguardanti Samsung e la possibile introduzione di una versione ampliata della linea fold, nota come Wide Fold. Le prime prove emergono dalle animazioni presenti nelle build di One UI 9, accompagnate da analisi di file di sistema e dagli ormai noti sneak peak forniti da teatri di sviluppo non ufficiali. Il presente testo sintetizza i segnali principali senza aggiungere elementi non supportati, offrendo una lettura chiara e orientata al punto. wide fold samsung: prime anticipazioni sulle animazioni di one ui 9. Nelle versioni iniziali di One UI 9 sono state individuate sequenze visive attribuibili a una nuova configurazione della gamma fold, identificata come Wide Fold.