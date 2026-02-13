Galaxy z fold wide potrebbe essere in test con il prossimo grande sistema operativo di samsung

Il Galaxy Z Fold Wide potrebbe essere tra i primi a testare il nuovo sistema operativo di Samsung, secondo le ultime indiscrezioni trapelate. Le fonti parlano di una versione sperimentale che circola già tra alcuni sviluppatori, in vista di un lancio che potrebbe rivoluzionare il modo di usare i dispositivi pieghevoli. La novità più interessante è che il telefono avrebbe uno schermo più ampio rispetto ai modelli attuali, con un design studiato per offrire maggiore spazio di visualizzazione e funzionalità avanzate.

le indiscrezioni attuali indicano un possibile sviluppo nel panorama dei foldable di casa samsung, con il galaxy z fold wide al centro della curiosità degli appassionati. l'ipotesi principale vede un dispositivo pieghevole dotato di software avanzato e di un lancio che potrebbe estendersi ai mercati chiave, in attesa di conferme ufficiali. galaxy z fold wide: rumors, test e potenziali lanci. nelle voci di corridoio emerge la convinzione che il Wide Fold venga testato con Android 17 (One UI 9), segnalando una linea software in linea con le previsioni per i futuri modelli Fold 8 e Flip 8. secondo quanto riportato in alcune anticipazioni, il firmware individuato appare coerente con le versioni previste per i nuovi dispositivi pieghevoli.