galaxy z fold wide confermato nelle animazioni trapelate di one ui 9

Le animazioni trapelate di One UI 9 mostrano che Samsung potrebbe presto lanciare una versione wide del Galaxy Z Fold. La conferma arriva dal codice di sistema, che suggerisce una possibile variante più ampia della gamma, identificata come H8, collegata al modello SM-F971U. Questa novità potrebbe offrire un'esperienza di utilizzo più spaziosa per gli utenti.

nuove indicazioni evidenziano una possibile variante widescreen della gamma Galaxy Z Fold. le informazioni emergono dal codice di sistema associato a one ui 9 e al progetto identificato come h8, collegato al modello sm-f971u. le animazioni di sistema disponibili nelle build preliminari puntano verso un dispositivo pieghevole significativamente più ampio rispetto ai Fold precedenti, aprendo la strada a una silhouette che, una volta chiusa, ricorda più da vicino uno smartphone tradizionale che un telecomando allungato. questa panoramica lascia intravedere una evoluzione concreta della linea Fold. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung ha rivelato nel codice di One UI 9 un nuovo modello, il Galaxy Z Wide Fold, che si prepara per il 2026.

Samsung ha rivelato per errore alcune immagini che suggeriscono l’arrivo di un nuovo Galaxy Z Fold Wide.

