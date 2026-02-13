galaxy s26 tutte le colorazioni presunte

Il Galaxy S26, ancora non annunciato ufficialmente, ha fatto capolino online grazie a un leak di alta qualità che mostra tutte le presunte colorazioni. L’immagine, diffusa sui social da un utente noto per le sue anticipazioni tecnologiche, mette in evidenza il Galaxy S26 Ultra con dettagli precisi su design, palette di colori e possibili miglioramenti nelle prestazioni rispetto ai modelli precedenti.

un’anteprima basata su leaked di alta qualità mette in luce il galaxy s26 ultra con una prospettiva chiara su design, colori e prestazioni. le immagini mostrano un pulsante superiore del s pen colorato e perfettamente allineato al telaio, una nuova disposizione posteriore e specifiche di punta che delineano la direzione della gamma. è possibile intravedere una maggiore coerenza tra eleganza e funzionalità, con un focus particolare sul modello di punta e sui suoi dettagli di implementazione. design e colori del galaxy s26 ultra. palette di colori. la gamma confermata comprende sky blue, cobalt violet, white e black. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Questa mattina sono apparsi in rete i primi render più chiari dei nuovi Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus.

Le prime immagini ufficiali dei Galaxy S26 Ultra e S26 Plus mostrano chiaramente il nuovo design dei due smartphone.

Samsung Galaxy S26 Ultra - All Colors

