Sul tavolo del centrosinistra ci sono cinque nomi, tra cui spicca Gianluca Tittarelli, considerato il candidato con maggiori possibilità di successo. Il Partito Democratico, invece, sta ancora valutando le proprie scelte, prendendo tempo per definire la propria posizione. La partita rimane aperta, con un quadro ancora in evoluzione e pochi dettagli certi sulla candidatura che emergerà in modo definitivo.

I nomi sul tavolo sono cinque, solo uno dei quali ( Gianluca Tittarelli ) con concrete possibilità di passare. Ma a mancare all’appello è la proposta del Pd. Nessuno si aspettava che dalla riunione di giovedì sera sarebbe uscito il nome del candidato sindaco del centrosinistra, ma l’attendismo della prima forza della coalizione ha spiazzato pure gli alleati. A fare i nomi sono state le forze minori, con l’ex assessore Massimiliano Bianchini che ha avanzato quello di Tittarelli, direttore del centro commerciale di Piediripa e patron della Pallavolo Macerata. Un’ipotesi che circola da tempo e che potrebbe mettere tutti d’accordo, anche perché risponde all’identikit del candidato sindaco sul quale le forze del centrosinistra hanno trovato l’accordo: un volto nuovo, espressione della società civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque nomi per il centrosinistra. Tittarelli resta in pole position, il Partito democratico prende tempo

