McKennie Juve in agenda un summit con la società bianconera per discutere del futuro! Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

di Luca Fioretti McKennie Juve, il jolly americano è in scadenza a giugno: Spalletti lo considera un pilastro, la società fissa un incontro per discutere il rinnovo. La notte magica di Bodo, con il gol del momentaneo 2-1 e una prestazione da leader tecnico e carismatico, ha sancito definitivamente la rinascita di Weston McKennie al centro del progetto della Juventus. Il centrocampista americano, che in estate sembrava destinato a lasciare la Torino bianconera, si è trasformato in un elemento imprescindibile per Luciano Spalletti. La sua capacità di occupare i “mezzi spazi”, di inserirsi con i tempi giusti e di ricoprire più ruoli (da mezzala a trequartista, fino all’esterno adattato) lo rende il prototipo del giocatore moderno che il tecnico di Certaldo adora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, in agenda un summit con la società bianconera per discutere del futuro! Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

Altre letture consigliate

Claudio Zuliani. . #rassegnastramba 27-11-2025 McKennie e il rinnovo Vjahohic e il rinnovo YILDIZ e il rinnovo Può essere la svolta #juventus - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle #Juve: #McKennie veterano, #Miretti Spallettata. #Cabal disastro, #Yildiz la vince da solo Vai su X

McKennie, si indaga sugli insulti razzisti. La denuncia Juve e la posizione ufficiale del Parma - Increscioso e indecoroso sono aggettivi che non riescono a rappresentare appieno quanto accaduto al triplice fischio di Juve- Segnala tuttosport.com

McKennie, la Roma chiama e la Juve fa il prezzo: Tudor e Gasperini opposti - Siamo alle solite: come ogni estate, Weston McKennie è sul mercato e circolano voci di imminenti accordi con vari club. Secondo tuttosport.com

Calciomercato Juve, Schira: 'McKennie rimarrà per andare via a zero dopo il mondiale' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, il centrocampista della Juventus Weston McKennie avrebbe intenzione di non rinnovare con il club bianconero per liberarsi nella ... Lo riporta it.blastingnews.com